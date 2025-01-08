Ціна Zeck Murris (ZECK)
Поточна ціна Zeck Murris (ZECK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.29K USD. Ціна ZECK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zeck Murris:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 656.95 USD
- зміна ціни Zeck Murris протягом дня — -8.79%
- циркуляційна пропозиція – 974.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zeck Murris до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zeck Murris до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zeck Murris до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zeck Murris до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.79%
|30 днів
|$ 0
|-2.45%
|60 днів
|$ 0
|+8.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zeck Murris: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-8.79%
-2.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zeck Murris is a memecoin on the Solana ecosystem, portrayed after Zack Morris, a famous retail investor who helped millions of other retail investors around the world. The purpose of the memecoin is to spread the news of Zack in an enjoyable manner.
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