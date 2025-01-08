Сьогоднішня ціна Zeck Murris (ZECK)

Поточна ціна Zeck Murris (ZECK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.29K USD. Ціна ZECK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zeck Murris:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 656.95 USD

- зміна ціни Zeck Murris протягом дня — -8.79%

- циркуляційна пропозиція – 974.17M USD

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