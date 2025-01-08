Сьогоднішня ціна Zebi (ZCO)

Поточна ціна Zebi (ZCO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 93.46K USD. Ціна ZCO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zebi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.18 USD

- зміна ціни Zebi протягом дня — -15.64%

- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD

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