Ціна ZEBECIAN ($ZBEC)
Поточна ціна ZEBECIAN ($ZBEC) сьогодні становить 0,0001347 USD з ринковою капіталізацією $ 134,43K USD. Ціна $ZBEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZEBECIAN:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ZEBECIAN протягом дня — -39,75%
- циркуляційна пропозиція – 999,81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZEBECIAN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZEBECIAN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZEBECIAN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZEBECIAN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-39,75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZEBECIAN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,61%
-39,75%
+12,91%
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