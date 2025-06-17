Сьогоднішня ціна ZEBECIAN ($ZBEC)

Поточна ціна ZEBECIAN ($ZBEC) сьогодні становить 0,0001347 USD з ринковою капіталізацією $ 134,43K USD. Ціна $ZBEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZEBECIAN:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ZEBECIAN протягом дня — -39,75%

- циркуляційна пропозиція – 999,81M USD

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