Ціна Zebec Protocol (ZBC)
Поточна ціна Zebec Protocol (ZBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zebec Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.40K USD
- зміна ціни Zebec Protocol протягом дня — -0.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zebec Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zebec Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zebec Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zebec Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.53%
|30 днів
|$ 0
|-43.57%
|60 днів
|$ 0
|-51.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zebec Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-0.53%
-1.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zebec's integrated products - real time payroll apps, on-chain payments infrastructure and networked DePIN - serve companies of all sizes, merchants and individuals and help transcend the boundaries of traditional banking and diminish the role of financial intermediaries.
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