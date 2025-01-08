Сьогоднішня ціна Zebec Protocol (ZBC)

Поточна ціна Zebec Protocol (ZBC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZBC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zebec Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.40K USD

- зміна ціни Zebec Protocol протягом дня — -0.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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