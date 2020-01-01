Токеноміка ZEAL (ZEAL) Дізнайтеся ключову інформацію про ZEAL (ZEAL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ZEAL (ZEAL) Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure. Офіційний вебсайт: https://www.zealousswap.com/ Whitepaper: https://github.com/zealousswap/whitepaper Купити ZEAL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ZEAL (ZEAL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ZEAL (ZEAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,58M $ 6,58M $ 6,58M Загальна пропозиція: $ 240,00M $ 240,00M $ 240,00M Циркуляційна пропозиція: $ 51,10M $ 51,10M $ 51,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 30,89M $ 30,89M $ 30,89M Історичний максимум: $ 0,199965 $ 0,199965 $ 0,199965 Історичний мінімум: $ 0,02501069 $ 0,02501069 $ 0,02501069 Поточна ціна: $ 0,128715 $ 0,128715 $ 0,128715 Дізнайтеся більше про ціну ZEAL (ZEAL)

Токеноміка ZEAL (ZEAL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ZEAL (ZEAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZEAL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZEAL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZEAL, досліджуйте ціну токена ZEAL в реальному часі!

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