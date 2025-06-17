Сьогоднішня ціна ZEAL (ZEAL)

Поточна ціна ZEAL (ZEAL) сьогодні становить 0,163087 USD з ринковою капіталізацією $ 8,29M USD. Ціна ZEAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZEAL:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни ZEAL протягом дня — -13,82%

- циркуляційна пропозиція – 51,10M USD

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