Ціна ZEAL (ZEAL)
Поточна ціна ZEAL (ZEAL) сьогодні становить 0,163087 USD з ринковою капіталізацією $ 8,29M USD. Ціна ZEAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZEAL:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни ZEAL протягом дня — -13,82%
- циркуляційна пропозиція – 51,10M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZEAL до USD становила $ -0,0261534768098842.
За останні 30 днів зміна ціни ZEAL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZEAL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZEAL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0261534768098842
|-13,82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZEAL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,51%
-13,82%
+246,94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zealous Swap is the first automated market maker (AMM) decentralized exchange (DEX) on the Kaspa blockchain, designed to bring fast, secure, and capital-efficient trading to the ecosystem. The platform introduces several innovative features, including an NFT-based fee system that allows users to unlock trading benefits, protocol-owned liquidity (POL) for long-term sustainability, an on-chain insurance fund for user protection, and a modular fee engine that adapts to different trading needs. Zealous Swap aims to become the default liquidity layer on Kaspa, supporting a thriving DeFi ecosystem with user-first design and scalable infrastructure.
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