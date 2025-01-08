Сьогоднішня ціна ZCore Finance (ZEFI)

Поточна ціна ZCore Finance (ZEFI) сьогодні становить 0.00228691 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZCore Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.16 USD

- зміна ціни ZCore Finance протягом дня — -4.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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