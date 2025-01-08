Ціна ZCore Finance (ZEFI)
Поточна ціна ZCore Finance (ZEFI) сьогодні становить 0.00228691 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZCore Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.16 USD
- зміна ціни ZCore Finance протягом дня — -4.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZCore Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZCore Finance до USD становила $ -0.0001962957.
За останні 60 днів зміна ціни ZCore Finance до USD становила $ -0.0002079590.
За останні 90 днів зміна ціни ZCore Finance до USD становила $ -0.000154680656640939.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.07%
|30 днів
|$ -0.0001962957
|-8.58%
|60 днів
|$ -0.0002079590
|-9.09%
|90 днів
|$ -0.000154680656640939
|-6.33%
Останній аналіз цін ZCore Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-4.07%
-1.50%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZCore Finance is Binance Smart Chain yield farming bundled with an advanced crypto card with integrated burning mechanism. Provide liquidity, stake LPs and earn instant rewards in deflationary token ZEFI. We are the first DEX and yield farming with real world utility!
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