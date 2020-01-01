Токеноміка Zclassic (ZCL) Дізнайтеся ключову інформацію про Zclassic (ZCL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zclassic (ZCL) Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure. Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining “Founder’s Reward” is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder’s Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder’s Reward. The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder’s-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise. Офіційний вебсайт: https://zclassic.org/ Купити ZCL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zclassic (ZCL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zclassic (ZCL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 705,00K $ 705,00K $ 705,00K Загальна пропозиція: $ 11,46M $ 11,46M $ 11,46M Циркуляційна пропозиція: $ 9,29M $ 9,29M $ 9,29M FDV (повністю розведена вартість): $ 870,14K $ 870,14K $ 870,14K Історичний максимум: $ 230,95 $ 230,95 $ 230,95 Історичний мінімум: $ 0,02254556 $ 0,02254556 $ 0,02254556 Поточна ціна: $ 0,075912 $ 0,075912 $ 0,075912 Дізнайтеся більше про ціну Zclassic (ZCL)

Токеноміка Zclassic (ZCL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zclassic (ZCL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZCL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZCL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZCL, досліджуйте ціну токена ZCL в реальному часі!

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