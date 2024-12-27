Ціна Zclassic (ZCL)
Поточна ціна Zclassic (ZCL) сьогодні становить 0.07194 USD з ринковою капіталізацією $ 668.11K USD. Ціна ZCL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zclassic:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.72 USD
- зміна ціни Zclassic протягом дня — +0.04%
- циркуляційна пропозиція – 9.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zclassic до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zclassic до USD становила $ +0.0362462352.
За останні 60 днів зміна ціни Zclassic до USD становила $ +0.0514105685.
За останні 90 днів зміна ціни Zclassic до USD становила $ +0.03493471987683439.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.04%
|30 днів
|$ +0.0362462352
|+50.38%
|60 днів
|$ +0.0514105685
|+71.46%
|90 днів
|$ +0.03493471987683439
|+94.40%
Останній аналіз цін Zclassic: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.61%
+0.04%
+19.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure. Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining “Founder’s Reward” is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder’s Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder’s Reward. The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder’s-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise.
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