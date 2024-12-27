Сьогоднішня ціна Zclassic (ZCL)

Поточна ціна Zclassic (ZCL) сьогодні становить 0.07194 USD з ринковою капіталізацією $ 668.11K USD. Ціна ZCL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zclassic:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.72 USD

- зміна ціни Zclassic протягом дня — +0.04%

- циркуляційна пропозиція – 9.29M USD

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