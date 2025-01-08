Ціна Zazzles (ZAZZLES)
Поточна ціна Zazzles (ZAZZLES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZAZZLES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zazzles:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.76 USD
- зміна ціни Zazzles протягом дня — -1.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zazzles до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zazzles до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zazzles до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zazzles до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.04%
|30 днів
|$ 0
|-2.88%
|60 днів
|$ 0
|+26.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zazzles: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.04%
+9.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zazzles - The creator of Pepe the frog's Cat
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