Сьогоднішня ціна Zazzles (ZAZZLES)

Поточна ціна Zazzles (ZAZZLES) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZAZZLES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zazzles:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.76 USD

- зміна ціни Zazzles протягом дня — -1.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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