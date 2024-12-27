Сьогоднішня ціна Zazu (ZAZU)

Поточна ціна Zazu (ZAZU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230.14K USD. Ціна ZAZU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zazu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.54K USD

- зміна ціни Zazu протягом дня — +3.93%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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