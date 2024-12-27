Ціна Zazu (ZAZU)
Поточна ціна Zazu (ZAZU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 230.14K USD. Ціна ZAZU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zazu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.54K USD
- зміна ціни Zazu протягом дня — +3.93%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zazu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zazu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zazu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zazu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.93%
|30 днів
|$ 0
|-58.06%
|60 днів
|$ 0
|-89.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zazu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.00%
+3.93%
-18.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Staring cat meme but Wait I'm goated. The Zazu Cat Meme Project is a fun and creative initiative that combines humor, art, and blockchain technology. The project features the confident and sassy Zazu cat from Disney's The Lion King and allows users to create, share, and vote on memes. With a focus on community engagement and creativity, the project aims to bring people together and provide a lighthearted entertainment experience. At the heart of the project is the ZAZU coin, which is used to create and share memes, vote on popular memes, and participate in community activities. Users can earn rewards and badges for creating and sharing popular memes, and climb the ranks to become the ultimate Zazu cat meme master.
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