Сьогоднішня ціна ZAZA (ZAZA)

Поточна ціна ZAZA (ZAZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.70K USD. Ціна ZAZA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZAZA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.18 USD

- зміна ціни ZAZA протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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