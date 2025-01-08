Ціна ZAZA (ZAZA)
Поточна ціна ZAZA (ZAZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.70K USD. Ціна ZAZA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZAZA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.18 USD
- зміна ціни ZAZA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZAZA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZAZA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZAZA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZAZA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-8.86%
|60 днів
|$ 0
|+2.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZAZA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+10.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WHAT IS ZAZAAAA?! Don’t be narc. Become one with ZaZa. Lighter flick, burn, toque and blow that ZaZa smoke right into a non ZaZa’s face. OK, BUT WHO IS ZAZA? Big brain legends are one with zaza. They love zaza. Legens burn the zaza and guess what..now the world iz better. Be like legens. Bob Marley, Snoop Dogg, Elon Musk, allegedly Steve Jobs. All legens! I’M STILL SCROLLING AND DONT UNDERSTAND. PLS HELP!!! Zaza iz golden era. Not inteligent to miss golden eras. Only narcs miss golden eras. Dont be narc. Dont be a beta Kevin or mawkish Karen and sure as shit dont be a Kamabla. Be prosperous Chad. That is the Zaza way. Look, Zaza even maked steps!..
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