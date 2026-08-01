Сьогоднішня ціна ZAYA AI

Поточна ціна ZAYA AI (ZAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZAI до USD становить $ 0 за ZAI.

ZAYA AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 39 708, з циркуляційною пропозицією у 40,09M ZAI. Протягом останніх 24 годин ZAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,396838, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZAI змінився на -- за останню годину та на -8,92% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,90.

Ринкова інформація щодо ZAYA AI (ZAI)

Ринкова капіталізація $ 39,71K$ 39,71K $ 39,71K Обсяг (за 24 год) $ 3,90$ 3,90 $ 3,90 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 99,05K$ 99,05K $ 99,05K Циркуляційне постачання 40,09M 40,09M 40,09M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ZAYA AI — $ 39,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,90. Циркуляційна пропозиція ZAI — 40,09M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 99,05K.