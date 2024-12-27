Ціна Zasset zUSD (ZUSD)
Поточна ціна Zasset zUSD (ZUSD) сьогодні становить 0.691369 USD з ринковою капіталізацією $ 327.25K USD. Ціна ZUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zasset zUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.75 USD
- зміна ціни Zasset zUSD протягом дня — +1.30%
- циркуляційна пропозиція – 473.33K USD
Отримуйте оновлення цін ZUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zasset zUSD до USD становила $ +0.00886332.
За останні 30 днів зміна ціни Zasset zUSD до USD становила $ -0.0839324731.
За останні 60 днів зміна ціни Zasset zUSD до USD становила $ +0.0253704768.
За останні 90 днів зміна ціни Zasset zUSD до USD становила $ -0.1775440835459182.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00886332
|+1.30%
|30 днів
|$ -0.0839324731
|-12.14%
|60 днів
|$ +0.0253704768
|+3.67%
|90 днів
|$ -0.1775440835459182
|-20.43%
Останній аналіз цін Zasset zUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+1.30%
-1.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZUSD до AUD
A$1.11310409
|1 ZUSD до GBP
￡0.54618151
|1 ZUSD до EUR
€0.65680055
|1 ZUSD до USD
$0.691369
|1 ZUSD до MYR
RM3.09041943
|1 ZUSD до TRY
₺24.3361888
|1 ZUSD до JPY
¥109.07728713
|1 ZUSD до RUB
₽71.0035963
|1 ZUSD до INR
₹59.07748105
|1 ZUSD до IDR
Rp11,151.11134207
|1 ZUSD до PHP
₱40.05100617
|1 ZUSD до EGP
￡E.35.16302734
|1 ZUSD до BRL
R$4.2864878
|1 ZUSD до CAD
C$0.99557136
|1 ZUSD до BDT
৳82.63933657
|1 ZUSD до NGN
₦1,070.22538462
|1 ZUSD до UAH
₴29.00984324
|1 ZUSD до VES
Bs35.259819
|1 ZUSD до PKR
Rs192.47021591
|1 ZUSD до KZT
₸361.97315364
|1 ZUSD до THB
฿23.56876921
|1 ZUSD до TWD
NT$22.70455796
|1 ZUSD до CHF
Fr0.6222321
|1 ZUSD до HKD
HK$5.36502344
|1 ZUSD до MAD
.د.م6.97591321