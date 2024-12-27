Сьогоднішня ціна Zasset zUSD (ZUSD)

Поточна ціна Zasset zUSD (ZUSD) сьогодні становить 0.691369 USD з ринковою капіталізацією $ 327.25K USD. Ціна ZUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zasset zUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.75 USD

- зміна ціни Zasset zUSD протягом дня — +1.30%

- циркуляційна пропозиція – 473.33K USD

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