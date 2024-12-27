Ціна ZARP Stablecoin (ZARP)
Поточна ціна ZARP Stablecoin (ZARP) сьогодні становить 0.052764 USD з ринковою капіталізацією $ 3.26M USD. Ціна ZARP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZARP Stablecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.25K USD
- зміна ціни ZARP Stablecoin протягом дня — +1.26%
- циркуляційна пропозиція – 61.53M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZARP Stablecoin до USD становила $ +0.000657.
За останні 30 днів зміна ціни ZARP Stablecoin до USD становила $ -0.0029277424.
За останні 60 днів зміна ціни ZARP Stablecoin до USD становила $ -0.0028361599.
За останні 90 днів зміна ціни ZARP Stablecoin до USD становила $ -0.003177605550717394.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.000657
|+1.26%
|30 днів
|$ -0.0029277424
|-5.54%
|60 днів
|$ -0.0028361599
|-5.37%
|90 днів
|$ -0.003177605550717394
|-5.68%
Останній аналіз цін ZARP Stablecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.68%
+1.26%
-3.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZARP is a collateralised stablecoin pegged to the price of the South African Rand with treasury managed by Old Mutual Wealth.
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