Сьогоднішня ціна ZARP Stablecoin (ZARP)

Поточна ціна ZARP Stablecoin (ZARP) сьогодні становить 0.052764 USD з ринковою капіталізацією $ 3.26M USD. Ціна ZARP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZARP Stablecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.25K USD

- зміна ціни ZARP Stablecoin протягом дня — +1.26%

- циркуляційна пропозиція – 61.53M USD

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