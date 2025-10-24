Інформація щодо ціни Zaros (ZRS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,02008126$ 0,02008126 $ 0,02008126 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +28,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +28,09%

Актуальна ціна Zaros (ZRS) становить --. За останні 24 години ZRS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZRS становить $ 0,02008126, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ZRS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +28,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Zaros (ZRS)

Ринкова капіталізація $ 5,32K$ 5,32K $ 5,32K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53,46K$ 53,46K $ 53,46K Циркуляційне постачання 99,47M 99,47M 99,47M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Zaros — $ 5,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZRS — 99,47M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53,46K.