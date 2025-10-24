Актуальна ціна ZARO Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZARO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZARO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ZARO Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZARO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZARO на MEXC вже зараз.

$0,00098842
$0,00098842$0,00098842
+3,20%1D
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00144053
$ 0,00144053$ 0,00144053

$ 0
$ 0$ 0

-0,92%

+3,29%

+2,21%

+2,21%

Актуальна ціна ZARO Coin (ZARO) становить --. За останні 24 години ZARO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZARO становить $ 0,00144053, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ZARO змінився на -0,92% за останню годину, +3,29% за 24 години та на +2,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ZARO Coin (ZARO)

$ 696,71K
$ 696,71K$ 696,71K

--
----

$ 988,42K
$ 988,42K$ 988,42K

704,87M
704,87M 704,87M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ZARO Coin — $ 696,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZARO — 704,87M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 988,42K.

Історія ціни ZARO Coin (ZARO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZARO Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZARO Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZARO Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZARO Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,29%
30 днів$ 0+2,94%
60 днів$ 0-14,11%
90 днів$ 0--

Що таке ZARO Coin (ZARO)

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

Скільки сьогодні коштує ZARO Coin (ZARO)?
Актуальна ціна ZARO у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ZARO до USD?
Поточна ціна ZARO до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ZARO Coin?
Ринкова капіталізація ZARO — $ 696,71K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ZARO?
Циркуляційна пропозиція ZARO — 704,87M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ZARO?
ZARO досяг історичної максимальної ціни у 0,00144053 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ZARO?
Історична мінімальна ціна ZARO становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ZARO?
Актуальний обсяг торгівлі ZARO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ZARO цього року?
ZARO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ZARO для поглибленого аналізу.
