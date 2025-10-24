Інформація щодо ціни ZARO Coin (ZARO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00144053$ 0,00144053 $ 0,00144053 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,92% Зміна ціни (1 дн.) +3,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,21% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,21%

Актуальна ціна ZARO Coin (ZARO) становить --. За останні 24 години ZARO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZARO становить $ 0,00144053, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ZARO змінився на -0,92% за останню годину, +3,29% за 24 години та на +2,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ZARO Coin (ZARO)

Ринкова капіталізація $ 696,71K$ 696,71K $ 696,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 988,42K$ 988,42K $ 988,42K Циркуляційне постачання 704,87M 704,87M 704,87M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ZARO Coin — $ 696,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZARO — 704,87M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 988,42K.