Токеноміка ZARA AI (ZARA) Дізнайтеся ключову інформацію про ZARA AI (ZARA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ZARA AI (ZARA) Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes. Офіційний вебсайт: https://zaraai.xyz Купити ZARA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ZARA AI (ZARA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ZARA AI (ZARA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 206,53K $ 206,53K $ 206,53K Загальна пропозиція: $ 647,29M $ 647,29M $ 647,29M Циркуляційна пропозиція: $ 625,42M $ 625,42M $ 625,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 213,75K $ 213,75K $ 213,75K Історичний максимум: $ 0,02553514 $ 0,02553514 $ 0,02553514 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00032794 $ 0,00032794 $ 0,00032794 Дізнайтеся більше про ціну ZARA AI (ZARA)

Токеноміка ZARA AI (ZARA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ZARA AI (ZARA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZARA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZARA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZARA, досліджуйте ціну токена ZARA в реальному часі!

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