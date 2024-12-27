Ціна ZARA AI (ZARA)
Поточна ціна ZARA AI (ZARA) сьогодні становить 0.00989705 USD з ринковою капіталізацією $ 6.14M USD. Ціна ZARA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZARA AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90M USD
- зміна ціни ZARA AI протягом дня — +80.53%
- циркуляційна пропозиція – 619.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZARA AI до USD становила $ +0.00441477.
За останні 30 днів зміна ціни ZARA AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZARA AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZARA AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00441477
|+80.53%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZARA AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-13.13%
+80.53%
+523.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes.
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