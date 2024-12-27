Сьогоднішня ціна ZARA AI (ZARA)

Поточна ціна ZARA AI (ZARA) сьогодні становить 0.00989705 USD з ринковою капіталізацією $ 6.14M USD. Ціна ZARA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZARA AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.90M USD

- зміна ціни ZARA AI протягом дня — +80.53%

- циркуляційна пропозиція – 619.92M USD

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