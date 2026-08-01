Сьогоднішня ціна ZAPP

Поточна ціна ZAPP (ZAPP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZAPP до USD становить $ 0 за ZAPP.

ZAPP наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 131 322, з циркуляційною пропозицією у 999,84M ZAPP. Протягом останніх 24 годин ZAPP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZAPP змінився на -0,35% за останню годину та на -19,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 346,19.

Ринкова інформація щодо ZAPP (ZAPP)

Ринкова капіталізація $ 131,32K$ 131,32K $ 131,32K Обсяг (за 24 год) $ 346,19$ 346,19 $ 346,19 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 131,32K$ 131,32K $ 131,32K Циркуляційне постачання 999,84M 999,84M 999,84M Загальна пропозиція 999 841 279,095402 999 841 279,095402 999 841 279,095402

Поточна ринкова капіталізація ZAPP — $ 131,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 346,19. Циркуляційна пропозиція ZAPP — 999,84M, зі загальною пропозицією 999841279.095402. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 131,32K.