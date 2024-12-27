Сьогоднішня ціна ZAPO AI (ZAPO)

Поточна ціна ZAPO AI (ZAPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 928.80K USD. Ціна ZAPO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZAPO AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30K USD

- зміна ціни ZAPO AI протягом дня — +2.73%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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