Ціна ZAPO AI (ZAPO)
Поточна ціна ZAPO AI (ZAPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 928.80K USD. Ціна ZAPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZAPO AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.30K USD
- зміна ціни ZAPO AI протягом дня — +2.73%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZAPO AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZAPO AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZAPO AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZAPO AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.73%
|30 днів
|$ 0
|-46.61%
|60 днів
|$ 0
|-35.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZAPO AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.47%
+2.73%
-8.77%
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