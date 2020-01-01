Токеноміка Zapicorn (ZAPI) Дізнайтеся ключову інформацію про Zapicorn (ZAPI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zapicorn (ZAPI) The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖 Офіційний вебсайт: https://www.zapicorn.ai Whitepaper: https://zapicorn.ai/tokenomics/ Купити ZAPI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zapicorn (ZAPI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zapicorn (ZAPI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 175,57K $ 175,57K $ 175,57K Загальна пропозиція: $ 927,96M $ 927,96M $ 927,96M Циркуляційна пропозиція: $ 927,96M $ 927,96M $ 927,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 175,57K $ 175,57K $ 175,57K Історичний максимум: $ 0,00498822 $ 0,00498822 $ 0,00498822 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00018918 $ 0,00018918 $ 0,00018918 Дізнайтеся більше про ціну Zapicorn (ZAPI)

Токеноміка Zapicorn (ZAPI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zapicorn (ZAPI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZAPI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZAPI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZAPI, досліджуйте ціну токена ZAPI в реальному часі!

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