Ціна Zapicorn (ZAPI)
Поточна ціна Zapicorn (ZAPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 528.67K USD. Ціна ZAPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zapicorn:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.01K USD
- зміна ціни Zapicorn протягом дня — -8.69%
- циркуляційна пропозиція – 927.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zapicorn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zapicorn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zapicorn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zapicorn до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.69%
|30 днів
|$ 0
|-46.32%
|60 днів
|$ 0
|-27.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zapicorn: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.92%
-8.69%
-7.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The First Fully Decentralized ERC20 Token Conceptualized by the First Decentralized AI. 🤖💰 A Unique Birth 🌟 A moment in history was painted when the first known decentralized AI system called BitAPAI from Bittensor Network (TAO) was asked to conceive a new token for itself. “If you could create the next viral memecoin currency, what would you name it?…” “Hello! If I were to create the next viral memecoin cryptocurrency, I would name it “Zapicorn.” The logo for Zapicorn would be a vibrant and energetic lightning bolt combined with a unicorn. The lightning bolt represents the fast and dynamic nature of cryptocurrencies, while the unicorn adds a touch of fantasy and excitement.” – BitAPAI 🦄⚡ This innovative venture marks the dawn of a new era, where the amalgamation of artificial intelligence and decentralized technology has conceptualized a newly thought idea for a viral cryptocurrency. 💡🚀 Imagined by the heart and mind of BitAPAI with minimal human intervention. 🧠🤖
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