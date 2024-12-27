Сьогоднішня ціна Zapicorn (ZAPI)

Поточна ціна Zapicorn (ZAPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 528.67K USD. Ціна ZAPI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zapicorn:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.01K USD

- зміна ціни Zapicorn протягом дня — -8.69%

- циркуляційна пропозиція – 927.96M USD

Отримуйте оновлення цін ZAPI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZAPI.