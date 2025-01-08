Сьогоднішня ціна ZAPCAT (ZAPCAT)

Поточна ціна ZAPCAT (ZAPCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 341.26K USD. Ціна ZAPCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZAPCAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.02K USD

- зміна ціни ZAPCAT протягом дня — -5.30%

- циркуляційна пропозиція – 980.00M USD

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