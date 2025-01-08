Ціна ZAPCAT (ZAPCAT)
Поточна ціна ZAPCAT (ZAPCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 341.26K USD. Ціна ZAPCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZAPCAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.02K USD
- зміна ціни ZAPCAT протягом дня — -5.30%
- циркуляційна пропозиція – 980.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZAPCAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZAPCAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZAPCAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZAPCAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZAPCAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.22%
-5.30%
-30.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zapcat is a meme project centered around "a cat that zaps" and uses content creation, social networking and focuses on building a brand that will grow over time. The core of the project is a simple meme that has become viral and will only continue to spread. Memes and meme tokens are highly entertaining vessels that are increasingly becoming a part of every society and Zapcat's goal is to bring light-hearted fun to the world.
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