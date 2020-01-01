Токеноміка Zap (ZAP) Дізнайтеся ключову інформацію про Zap (ZAP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Zap (ZAP) Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it. Офіційний вебсайт: https://zap.org/ Купити ZAP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Zap (ZAP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Zap (ZAP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 535,43K $ 535,43K $ 535,43K Загальна пропозиція: $ 520,00M $ 520,00M $ 520,00M Циркуляційна пропозиція: $ 460,00M $ 460,00M $ 460,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 605,27K $ 605,27K $ 605,27K Історичний максимум: $ 1,16 $ 1,16 $ 1,16 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00116397 $ 0,00116397 $ 0,00116397 Дізнайтеся більше про ціну Zap (ZAP)

Токеноміка Zap (ZAP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Zap (ZAP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZAP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZAP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZAP, досліджуйте ціну токена ZAP в реальному часі!

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