Сьогоднішня ціна Zap (ZAP)

Поточна ціна Zap (ZAP) сьогодні становить 0.00219877 USD з ринковою капіталізацією $ 1.00M USD. Ціна ZAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zap:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Zap протягом дня — +83.78%

- циркуляційна пропозиція – 460.00M USD

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