Ціна Zap (ZAP)
Поточна ціна Zap (ZAP) сьогодні становить 0.00219877 USD з ринковою капіталізацією $ 1.00M USD. Ціна ZAP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zap:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Zap протягом дня — +83.78%
- циркуляційна пропозиція – 460.00M USD
Отримуйте оновлення цін ZAP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZAP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zap до USD становила $ +0.00100232.
За останні 30 днів зміна ціни Zap до USD становила $ +0.0007241453.
За останні 60 днів зміна ціни Zap до USD становила $ -0.0005134255.
За останні 90 днів зміна ціни Zap до USD становила $ -0.0001738495204798075.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00100232
|+83.78%
|30 днів
|$ +0.0007241453
|+32.93%
|60 днів
|$ -0.0005134255
|-23.35%
|90 днів
|$ -0.0001738495204798075
|-7.32%
Останній аналіз цін Zap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.25%
+83.78%
+62.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT) Zap's core objectives are to: 1. Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles. 2. Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data. 3. Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZAP до VND
₫56.37866157
|1 ZAP до AUD
A$0.0034960443
|1 ZAP до GBP
￡0.0016710652
|1 ZAP до EUR
€0.0019349176
|1 ZAP до USD
$0.00219877
|1 ZAP до MYR
RM0.0097185634
|1 ZAP до TRY
₺0.0836851862
|1 ZAP до JPY
¥0.3155454827
|1 ZAP до RUB
₽0.1829816394
|1 ZAP до INR
₹0.1895119863
|1 ZAP до IDR
Rp36.6461520082
|1 ZAP до KRW
₩3.1232428465
|1 ZAP до PHP
₱0.1257256686
|1 ZAP до EGP
￡E.0.1127529256
|1 ZAP до BRL
R$0.0128847922
|1 ZAP до CAD
C$0.0030343026
|1 ZAP до BDT
৳0.2666008625
|1 ZAP до NGN
₦3.4956485214
|1 ZAP до UAH
₴0.0908311887
|1 ZAP до VES
Bs0.15611267
|1 ZAP до PKR
Rs0.6151938583
|1 ZAP до KZT
₸1.1339496644
|1 ZAP до THB
฿0.0735928319
|1 ZAP до TWD
NT$0.0711741849
|1 ZAP до AED
د.إ0.0080694859
|1 ZAP до CHF
Fr0.0017810037
|1 ZAP до HKD
HK$0.0170404675
|1 ZAP до MAD
.د.م0.0204045856
|1 ZAP до MXN
$0.0446570187