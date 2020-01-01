Токеноміка ZambesiGold (ZGD) Дізнайтеся ключову інформацію про ZambesiGold (ZGD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ZambesiGold (ZGD) Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold. Офіційний вебсайт: https://www.zambesigold.co.za/ Купити ZGD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ZambesiGold (ZGD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ZambesiGold (ZGD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,73M $ 3,73M $ 3,73M Загальна пропозиція: $ 177,00M $ 177,00M $ 177,00M Циркуляційна пропозиція: $ 41,90M $ 41,90M $ 41,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,75M $ 15,75M $ 15,75M Історичний максимум: $ 2,5 $ 2,5 $ 2,5 Історичний мінімум: $ 0,01801056 $ 0,01801056 $ 0,01801056 Поточна ціна: $ 0,089007 $ 0,089007 $ 0,089007 Дізнайтеся більше про ціну ZambesiGold (ZGD)

Токеноміка ZambesiGold (ZGD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ZambesiGold (ZGD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ZGD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ZGD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ZGD, досліджуйте ціну токена ZGD в реальному часі!

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