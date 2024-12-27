Сьогоднішня ціна ZambesiGold (ZGD)

Поточна ціна ZambesiGold (ZGD) сьогодні становить 0.109675 USD з ринковою капіталізацією $ 4.60M USD. Ціна ZGD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZambesiGold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 681.96 USD

- зміна ціни ZambesiGold протягом дня — +3.56%

- циркуляційна пропозиція – 41.90M USD

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