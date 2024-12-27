Ціна ZambesiGold (ZGD)
Поточна ціна ZambesiGold (ZGD) сьогодні становить 0.109675 USD з ринковою капіталізацією $ 4.60M USD. Ціна ZGD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZambesiGold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 681.96 USD
- зміна ціни ZambesiGold протягом дня — +3.56%
- циркуляційна пропозиція – 41.90M USD
Отримуйте оновлення цін ZGD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZGD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZambesiGold до USD становила $ +0.00377389.
За останні 30 днів зміна ціни ZambesiGold до USD становила $ -0.0384576045.
За останні 60 днів зміна ціни ZambesiGold до USD становила $ -0.0494177782.
За останні 90 днів зміна ціни ZambesiGold до USD становила $ -0.0634245462128742.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00377389
|+3.56%
|30 днів
|$ -0.0384576045
|-35.06%
|60 днів
|$ -0.0494177782
|-45.05%
|90 днів
|$ -0.0634245462128742
|-36.64%
Останній аналіз цін ZambesiGold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
+3.56%
+7.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Zambesi Gold (Pty) Ltd is a mining company specialising in the acquisition and development of selected mining assets. This thriving business is backed by real gold, real people and real mining operations combined with real value. The team is headed by the CEO, Koos Van Straaten, arguably the best turn around mining specialist in Africa with 40 years of personal mining experience supported by an extremely competent team of mining experts. Zambesi Gold signifies an agreement between the Zambesi Token and its investors that no fractional lending will take place. The number of tokens will be fixed, preventing inflation, therefore a token's value will increase irrespective of the demand for the token or the gold price. The amount of gold backing for each token adds a corresponding monthly increase. The Zambesi Token, just like real gold is perfectly divisible, with historic and inherent value projected for the future. Similar to gold, the immutability of blockchain and the implementation of smart contracts ensure your ownership securely and transparently. The Zambesi Gold standard is a monetary system backed by the value of physical gold.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZGD до AUD
A$0.17657675
|1 ZGD до GBP
￡0.08664325
|1 ZGD до EUR
€0.10419125
|1 ZGD до USD
$0.109675
|1 ZGD до MYR
RM0.49024725
|1 ZGD до TRY
₺3.86056
|1 ZGD до JPY
¥17.30342475
|1 ZGD до RUB
₽11.2636225
|1 ZGD до INR
₹9.37172875
|1 ZGD до IDR
Rp1,768.95136525
|1 ZGD до PHP
₱6.35347275
|1 ZGD до EGP
￡E.5.5780705
|1 ZGD до BRL
R$0.679985
|1 ZGD до CAD
C$0.157932
|1 ZGD до BDT
৳13.10945275
|1 ZGD до NGN
₦169.7747065
|1 ZGD до UAH
₴4.601963
|1 ZGD до VES
Bs5.593425
|1 ZGD до PKR
Rs30.53242325
|1 ZGD до KZT
₸57.421443
|1 ZGD до THB
฿3.73882075
|1 ZGD до TWD
NT$3.601727
|1 ZGD до CHF
Fr0.0987075
|1 ZGD до HKD
HK$0.851078
|1 ZGD до MAD
.د.م1.10662075