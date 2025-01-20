Ціна ZALPHA (ZALPHA)
Поточна ціна ZALPHA (ZALPHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 104.73K USD. Ціна ZALPHA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZALPHA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.91K USD
- зміна ціни ZALPHA протягом дня — -15.10%
- циркуляційна пропозиція – 994.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZALPHA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZALPHA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ZALPHA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ZALPHA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZALPHA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.55%
-15.10%
--
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