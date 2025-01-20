Сьогоднішня ціна ZALPHA (ZALPHA)

Поточна ціна ZALPHA (ZALPHA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 104.73K USD. Ціна ZALPHA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZALPHA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.91K USD

- зміна ціни ZALPHA протягом дня — -15.10%

- циркуляційна пропозиція – 994.72M USD

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