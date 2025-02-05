Ціна ZakumiFi (ZAFI)
Поточна ціна ZakumiFi (ZAFI) сьогодні становить 0.00114315 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZAFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ZakumiFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11 USD
- зміна ціни ZakumiFi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZakumiFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ZakumiFi до USD становила $ -0.0001115078.
За останні 60 днів зміна ціни ZakumiFi до USD становила $ -0.0002542411.
За останні 90 днів зміна ціни ZakumiFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001115078
|-9.75%
|60 днів
|$ -0.0002542411
|-22.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ZakumiFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZakumiFi is a DeFi Layer 1 Ecosystem that supports users' comprehensive access to Dapps, NFT World, GameFi projects, Staking, Yield Farming services, Swap and Wallet protocols in the most straightforward way. Vision ― In ZakumiFi, we are focused on building the next wave of alternative L1 blockchains. The main aim is to create a cheap, fast, and efficient blockchain that will be fundamental to building a complete ecosystem of Web3 tools for business clients & crypto traders. Mission ― Our mission is to build an ecosystem where both projects and users can have great experiences, and the fastest transaction with the cheapest fee. GameFi, NFT, DeFi and Web3 services in an All-in-one ecosystem!
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