Сьогоднішня ціна ZakumiFi (ZAFI)

Поточна ціна ZakumiFi (ZAFI) сьогодні становить 0.00114315 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZAFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ZakumiFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11 USD

- зміна ціни ZakumiFi протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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