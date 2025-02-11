Ціна Zailgo (ZAILGO)
Поточна ціна Zailgo (ZAILGO) сьогодні становить 0.00129066 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZAILGO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zailgo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01M USD
- зміна ціни Zailgo протягом дня — -0.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ZAILGO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZAILGO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zailgo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zailgo до USD становила $ -0.0012111022.
За останні 60 днів зміна ціни Zailgo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zailgo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.81%
|30 днів
|$ -0.0012111022
|-93.83%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zailgo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.96%
-0.81%
-39.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZAILGO до AUD
A$0.0020521494
|1 ZAILGO до GBP
￡0.001032528
|1 ZAILGO до EUR
€0.0012390336
|1 ZAILGO до USD
$0.00129066
|1 ZAILGO до MYR
RM0.0057563436
|1 ZAILGO до TRY
₺0.046528293
|1 ZAILGO до JPY
¥0.1966449576
|1 ZAILGO до RUB
₽0.1237613874
|1 ZAILGO до INR
₹0.1119389418
|1 ZAILGO до IDR
Rp21.1583572704
|1 ZAILGO до PHP
₱0.075051879
|1 ZAILGO до EGP
￡E.0.065113797
|1 ZAILGO до BRL
R$0.0074729214
|1 ZAILGO до CAD
C$0.0018456438
|1 ZAILGO до BDT
৳0.1567635636
|1 ZAILGO до NGN
₦1.935022005
|1 ZAILGO до UAH
₴0.0538076154
|1 ZAILGO до VES
Bs0.0774396
|1 ZAILGO до PKR
Rs0.3601070466
|1 ZAILGO до KZT
₸0.6531643062
|1 ZAILGO до THB
฿0.044011506
|1 ZAILGO до TWD
NT$0.0423723678
|1 ZAILGO до CHF
Fr0.0011745006
|1 ZAILGO до HKD
HK$0.0100542414
|1 ZAILGO до MAD
.د.م0.0129453198