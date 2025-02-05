Ціна Zaif (ZAIF)
Поточна ціна Zaif (ZAIF) сьогодні становить 0.00026117 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZAIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zaif:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 632.83 USD
- зміна ціни Zaif протягом дня — +3.99%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zaif до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zaif до USD становила $ -0.0000494577.
За останні 60 днів зміна ціни Zaif до USD становила $ -0.0000751109.
За останні 90 днів зміна ціни Zaif до USD становила $ +0.00002703059149370842.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.99%
|30 днів
|$ -0.0000494577
|-18.93%
|60 днів
|$ -0.0000751109
|-28.75%
|90 днів
|$ +0.00002703059149370842
|+11.54%
Останній аналіз цін Zaif: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+3.99%
-4.15%
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