Сьогоднішня ціна Zaif (ZAIF)

Поточна ціна Zaif (ZAIF) сьогодні становить 0.00026117 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZAIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zaif:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 632.83 USD

- зміна ціни Zaif протягом дня — +3.99%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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