Сьогоднішня ціна Zaibot (ZAI)

Поточна ціна Zaibot (ZAI) сьогодні становить 0.01563471 USD з ринковою капіталізацією $ 315.75K USD. Ціна ZAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zaibot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.44K USD

- зміна ціни Zaibot протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 20.21M USD

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