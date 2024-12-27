Ціна Zaibot (ZAI)
Поточна ціна Zaibot (ZAI) сьогодні становить 0.01563471 USD з ринковою капіталізацією $ 315.75K USD. Ціна ZAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zaibot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.44K USD
- зміна ціни Zaibot протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 20.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zaibot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zaibot до USD становила $ -0.0034495892.
За останні 60 днів зміна ціни Zaibot до USD становила $ -0.0044595711.
За останні 90 днів зміна ціни Zaibot до USD становила $ -0.002001460412106817.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ -0.0034495892
|-22.06%
|60 днів
|$ -0.0044595711
|-28.52%
|90 днів
|$ -0.002001460412106817
|-11.34%
Останній аналіз цін Zaibot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.60%
-0.12%
+6.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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