Сьогоднішня ціна Zaia by Virtuals

Поточна ціна Zaia by Virtuals (ZAIA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZAIA до USD становить $ 0 за ZAIA.

Zaia by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 45.051, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ZAIA. Протягом останніх 24 годин ZAIA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00198746, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZAIA змінився на -- за останню годину та на -3,35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Zaia by Virtuals (ZAIA)

Ринкова капіталізація $ 45,05K$ 45,05K $ 45,05K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 45,05K$ 45,05K $ 45,05K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Поточна ринкова капіталізація Zaia by Virtuals — $ 45,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZAIA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 45,05K.