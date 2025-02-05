Ціна Zada (ZADA)
Поточна ціна Zada (ZADA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZADA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zada:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.41 USD
- зміна ціни Zada протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ZADA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ZADA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zada до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zada до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Zada до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Zada до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-14.99%
|60 днів
|$ 0
|-73.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zada: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ZADA births a whole new ecosystem giving its investors the chance to build an entire portfolio of new coins and tokens from one buy. Being the first of it’s kind a Hybrid Portfolio Builder that rewards its holders in a multitude of ways by simplifying the investing process and building a strong and varied portfolio. ZADA makes investing easy. Researching projects, developers, tokenomics is a time-consuming task which holds no guarantee with your investment in cryptocurrency. ZADA resolves these issues in the most efficient manner by giving a token and eco system that automatically does this on your behalf. With the Hybrid Portfolio Builder ZADA is able to take reflections to heights yet to be seen in the crypto space providing an innovative approach to how we reward our holders. HPB Insures that every Zada holder receives an enhanced 10% Cardano reflection and by holding Zada for 7 days HPB’s true potential is realized with The Last Man Standing Wallet. The ecosystem reaches it’s apex with The Chain function.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ZADA до AUD
A$--
|1 ZADA до GBP
￡--
|1 ZADA до EUR
€--
|1 ZADA до USD
$--
|1 ZADA до MYR
RM--
|1 ZADA до TRY
₺--
|1 ZADA до JPY
¥--
|1 ZADA до RUB
₽--
|1 ZADA до INR
₹--
|1 ZADA до IDR
Rp--
|1 ZADA до PHP
₱--
|1 ZADA до EGP
￡E.--
|1 ZADA до BRL
R$--
|1 ZADA до CAD
C$--
|1 ZADA до BDT
৳--
|1 ZADA до NGN
₦--
|1 ZADA до UAH
₴--
|1 ZADA до VES
Bs--
|1 ZADA до PKR
Rs--
|1 ZADA до KZT
₸--
|1 ZADA до THB
฿--
|1 ZADA до TWD
NT$--
|1 ZADA до CHF
Fr--
|1 ZADA до HKD
HK$--
|1 ZADA до MAD
.د.م--