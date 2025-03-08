Ціна Zack Morris (ZACK)
Поточна ціна Zack Morris (ZACK) сьогодні становить 0.00052393 USD з ринковою капіталізацією $ 453.46K USD. Ціна ZACK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zack Morris:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.32K USD
- зміна ціни Zack Morris протягом дня — +0.24%
- циркуляційна пропозиція – 865.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zack Morris до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Zack Morris до USD становила $ -0.0003377840.
За останні 60 днів зміна ціни Zack Morris до USD становила $ -0.0003812265.
За останні 90 днів зміна ціни Zack Morris до USD становила $ -0.0005480499527529315.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.24%
|30 днів
|$ -0.0003377840
|-64.47%
|60 днів
|$ -0.0003812265
|-72.76%
|90 днів
|$ -0.0005480499527529315
|-51.12%
Останній аналіз цін Zack Morris: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+0.24%
-16.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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