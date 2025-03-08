Сьогоднішня ціна Zack Morris (ZACK)

Поточна ціна Zack Morris (ZACK) сьогодні становить 0.00052393 USD з ринковою капіталізацією $ 453.46K USD. Ціна ZACK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Zack Morris:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.32K USD

- зміна ціни Zack Morris протягом дня — +0.24%

- циркуляційна пропозиція – 865.48M USD

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