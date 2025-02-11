Ціна Zaar (ZAAR)
Поточна ціна Zaar (ZAAR) сьогодні становить 0.00618346 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZAAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Zaar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 687.05 USD
- зміна ціни Zaar протягом дня — +2.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Zaar до USD становила $ +0.00017878.
За останні 30 днів зміна ціни Zaar до USD становила $ -0.0009135208.
За останні 60 днів зміна ціни Zaar до USD становила $ -0.0030638110.
За останні 90 днів зміна ціни Zaar до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00017878
|+2.98%
|30 днів
|$ -0.0009135208
|-14.77%
|60 днів
|$ -0.0030638110
|-49.54%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Zaar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.98%
-8.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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