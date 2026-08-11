Сьогоднішня ціна YZY

Поточна ціна YZY (YZY) сьогодні становить $ 0.296646, зі зміною 0.57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YZY до USD становить $ 0.296646 за YZY.

YZY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 88,775,212, з циркуляційною пропозицією у 298.96M YZY. Протягом останніх 24 годин YZY торгувався між $ 0.291115 (мінімум) та $ 0.296993 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2.95, тоді як історичний мінімум — $ 0.188434.

У короткостроковій динаміці YZY змінився на +1.07% за останню годину та на +1.86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 114.27K.

Ринкова інформація щодо YZY (YZY)

Ринкова капіталізація $ 88.78M$ 88.78M $ 88.78M Обсяг (за 24 год) $ 114.27K$ 114.27K $ 114.27K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 296.94M$ 296.94M $ 296.94M Циркуляційне постачання 298.96M 298.96M 298.96M Загальна пропозиція 999,999,429.917396 999,999,429.917396 999,999,429.917396

Поточна ринкова капіталізація YZY — $ 88.78M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 114.27K. Циркуляційна пропозиція YZY — 298.96M, зі загальною пропозицією 999999429.917396. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 296.94M.