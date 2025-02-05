Ціна yvDAI (YVDAI)
Поточна ціна yvDAI (YVDAI) сьогодні становить 1.17 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності yvDAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни yvDAI протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни yvDAI до USD становила $ +0.0005539.
За останні 30 днів зміна ціни yvDAI до USD становила $ +0.0073878480.
За останні 60 днів зміна ціни yvDAI до USD становила $ +0.0157972230.
За останні 90 днів зміна ціни yvDAI до USD становила $ +0.0250689870376915.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0005539
|+0.05%
|30 днів
|$ +0.0073878480
|+0.63%
|60 днів
|$ +0.0157972230
|+1.35%
|90 днів
|$ +0.0250689870376915
|+2.19%
Останній аналіз цін yvDAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
+0.05%
+0.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Yearn Vault DAI token
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