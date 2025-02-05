Сьогоднішня ціна yvDAI (YVDAI)

Поточна ціна yvDAI (YVDAI) сьогодні становить 1.17 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності yvDAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни yvDAI протягом дня — +0.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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