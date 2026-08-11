Сьогоднішня ціна Yuzu USD

Поточна ціна Yuzu USD (YZUSD) сьогодні становить $ 0,998989, зі зміною 0,04% за останні 24 години. Поточний курс конвертації YZUSD до USD становить $ 0,998989 за YZUSD.

Yuzu USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 49 676 541, з циркуляційною пропозицією у 49,83M YZUSD. Протягом останніх 24 годин YZUSD торгувався між $ 0,998288 (мінімум) та $ 0,999971 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,005, тоді як історичний мінімум — $ 0,936327.

У короткостроковій динаміці YZUSD змінився на -0,01% за останню годину та на +0,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 374,85K.

Ринкова інформація щодо Yuzu USD (YZUSD)

Ринкова капіталізація $ 49,68M$ 49,68M $ 49,68M Обсяг (за 24 год) $ 374,85K$ 374,85K $ 374,85K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49,78M$ 49,78M $ 49,78M Циркуляційне постачання 49,83M 49,83M 49,83M Загальна пропозиція 49 834 032,02451342 49 834 032,02451342 49 834 032,02451342

Поточна ринкова капіталізація Yuzu USD — $ 49,68M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 374,85K. Циркуляційна пропозиція YZUSD — 49,83M, зі загальною пропозицією 49834032.02451342. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,78M.