Яка зараз ціна Yuzu Protection Pool?

Yuzu Protection Pool (YZPP) торгують за ₴51.5589530262768000, що відображає зміну ціни на рівні 0.03% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Yuzu Protection Pool у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Yield-Bearing Tokens,Plasma Ecosystem, YZPP часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують YZPP сьогодні?

За останні 24 години YZPP зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Yuzu Protection Pool?

Сьогодні в обігу знаходиться 3191025.757766039 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг YZPP?

Наразі Yuzu Protection Pool займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴164201031.59225785808000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Yuzu Protection Pool за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.03% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Yuzu Protection Pool порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Yield-Bearing Tokens,Plasma Ecosystem YZPP демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.