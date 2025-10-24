Інформація щодо ціни YUUKI (YUUKI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00194614 $ 0,00194614 $ 0,00194614 Мін. за 24 год $ 0,00203917 $ 0,00203917 $ 0,00203917 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00194614$ 0,00194614 $ 0,00194614 Макс. за 24 год $ 0,00203917$ 0,00203917 $ 0,00203917 Рекордний максимум $ 0,03770389$ 0,03770389 $ 0,03770389 Найнижча ціна $ 0,00194614$ 0,00194614 $ 0,00194614 Зміна ціни (за 1 год) -0,91% Зміна ціни (1 дн.) -1,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,57%

Актуальна ціна YUUKI (YUUKI) становить $0,00200534. За останні 24 години YUUKI торгувався між мінімумом у $ 0,00194614 і максимумом у $ 0,00203917, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YUUKI становить $ 0,03770389, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00194614.

Що стосується короткострокових результатів, то YUUKI змінився на -0,91% за останню годину, -1,21% за 24 години та на -6,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо YUUKI (YUUKI)

Ринкова капіталізація $ 42,11K$ 42,11K $ 42,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,11K$ 42,11K $ 42,11K Циркуляційне постачання 21,00M 21,00M 21,00M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація YUUKI — $ 42,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YUUKI — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,11K.