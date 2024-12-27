Сьогоднішня ціна YUSD Stablecoin (YUSD)

Поточна ціна YUSD Stablecoin (YUSD) сьогодні становить 0.990724 USD з ринковою капіталізацією $ 11.75M USD. Ціна YUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YUSD Stablecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.53 USD

- зміна ціни YUSD Stablecoin протягом дня — -0.07%

- циркуляційна пропозиція – 11.86M USD

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