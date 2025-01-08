Сьогоднішня ціна Yuro 2024 (YURO)

Поточна ціна Yuro 2024 (YURO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.20K USD. Ціна YURO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yuro 2024:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.35 USD

- зміна ціни Yuro 2024 протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 985.95M USD

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