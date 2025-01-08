Ціна Yuro 2024 (YURO)
Поточна ціна Yuro 2024 (YURO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.20K USD. Ціна YURO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yuro 2024:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.35 USD
- зміна ціни Yuro 2024 протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 985.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yuro 2024 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yuro 2024 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yuro 2024 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yuro 2024 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-7.38%
|60 днів
|$ 0
|+9.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yuro 2024: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+16.22%
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