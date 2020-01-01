Токеноміка YUPFUN Token (YUPFUN) Дізнайтеся ключову інформацію про YUPFUN Token (YUPFUN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація YUPFUN Token (YUPFUN) YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality. Офіційний вебсайт: https://yup.fun Whitepaper: https://yup.fun/white-paper Купити YUPFUN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни YUPFUN Token (YUPFUN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена YUPFUN Token (YUPFUN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 199,91K $ 199,91K $ 199,91K Загальна пропозиція: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M Циркуляційна пропозиція: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 199,91K $ 199,91K $ 199,91K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00019998 $ 0,00019998 $ 0,00019998 Дізнайтеся більше про ціну YUPFUN Token (YUPFUN)

Токеноміка YUPFUN Token (YUPFUN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки YUPFUN Token (YUPFUN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YUPFUN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YUPFUN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YUPFUN, досліджуйте ціну токена YUPFUN в реальному часі!

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