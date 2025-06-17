Ціна YUPFUN Token (YUPFUN)
Поточна ціна YUPFUN Token (YUPFUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 188,87K USD. Ціна YUPFUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності YUPFUN Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни YUPFUN Token протягом дня — +7,33%
- циркуляційна пропозиція – 999,68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни YUPFUN Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни YUPFUN Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни YUPFUN Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни YUPFUN Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7,33%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін YUPFUN Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,62%
+7,33%
+7,69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality.
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