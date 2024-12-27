Ціна Yup (YUP)
Поточна ціна Yup (YUP) сьогодні становить 0.01061621 USD з ринковою капіталізацією $ 466.22K USD. Ціна YUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yup:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.97K USD
- зміна ціни Yup протягом дня — -3.32%
- циркуляційна пропозиція – 43.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yup до USD становила $ -0.00036497500283227.
За останні 30 днів зміна ціни Yup до USD становила $ -0.0042947845.
За останні 60 днів зміна ціни Yup до USD становила $ -0.0062487043.
За останні 90 днів зміна ціни Yup до USD становила $ -0.018278695856116895.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00036497500283227
|-3.32%
|30 днів
|$ -0.0042947845
|-40.45%
|60 днів
|$ -0.0062487043
|-58.86%
|90 днів
|$ -0.018278695856116895
|-63.25%
Останній аналіз цін Yup: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.20%
-3.32%
-0.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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