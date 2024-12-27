Сьогоднішня ціна Yup (YUP)

Поточна ціна Yup (YUP) сьогодні становить 0.01061621 USD з ринковою капіталізацією $ 466.22K USD. Ціна YUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yup:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.97K USD

- зміна ціни Yup протягом дня — -3.32%

- циркуляційна пропозиція – 43.92M USD

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