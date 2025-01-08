Сьогоднішня ціна Yunki (YUNKI)

Поточна ціна Yunki (YUNKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.57K USD. Ціна YUNKI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Yunki:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD

- зміна ціни Yunki протягом дня — -5.49%

- циркуляційна пропозиція – 88.89B USD

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