Ціна Yunki (YUNKI)
Поточна ціна Yunki (YUNKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.57K USD. Ціна YUNKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Yunki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD
- зміна ціни Yunki протягом дня — -5.49%
- циркуляційна пропозиція – 88.89B USD
Отримуйте оновлення цін YUNKI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YUNKI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yunki до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Yunki до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Yunki до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yunki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.49%
|30 днів
|$ 0
|-34.60%
|60 днів
|$ 0
|-37.30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Yunki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-5.49%
+1.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Do you know YUNKI? The luckiest cat on the Solana blockchain. An old Chinese sage recites the legend that YUNKI invokes luck and fortune for every transaction it observes.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YUNKI до AUD
A$--
|1 YUNKI до GBP
￡--
|1 YUNKI до EUR
€--
|1 YUNKI до USD
$--
|1 YUNKI до MYR
RM--
|1 YUNKI до TRY
₺--
|1 YUNKI до JPY
¥--
|1 YUNKI до RUB
₽--
|1 YUNKI до INR
₹--
|1 YUNKI до IDR
Rp--
|1 YUNKI до PHP
₱--
|1 YUNKI до EGP
￡E.--
|1 YUNKI до BRL
R$--
|1 YUNKI до CAD
C$--
|1 YUNKI до BDT
৳--
|1 YUNKI до NGN
₦--
|1 YUNKI до UAH
₴--
|1 YUNKI до VES
Bs--
|1 YUNKI до PKR
Rs--
|1 YUNKI до KZT
₸--
|1 YUNKI до THB
฿--
|1 YUNKI до TWD
NT$--
|1 YUNKI до CHF
Fr--
|1 YUNKI до HKD
HK$--
|1 YUNKI до MAD
.د.م--