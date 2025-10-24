Актуальна ціна Yunai by Virtuals сьогодні становить 0,00244113 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YUNAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YUNAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Yunai by Virtuals сьогодні становить 0,00244113 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YUNAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YUNAI на MEXC вже зараз.

Ціна Yunai by Virtuals (YUNAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 YUNAI до USD:

$0,00244113
$0,00244113
+8,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Yunai by Virtuals (YUNAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:57:45 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Yunai by Virtuals (YUNAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00219715
$ 0,00219715
Мін. за 24 год
$ 0,00249146
$ 0,00249146
Макс. за 24 год

$ 0,00219715
$ 0,00219715

$ 0,00249146
$ 0,00249146

$ 0,00559535
$ 0,00559535

$ 0,00164325
$ 0,00164325

+0,15%

+8,19%

+4,70%

+4,70%

Актуальна ціна Yunai by Virtuals (YUNAI) становить $0,00244113. За останні 24 години YUNAI торгувався між мінімумом у $ 0,00219715 і максимумом у $ 0,00249146, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YUNAI становить $ 0,00559535, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00164325.

Що стосується короткострокових результатів, то YUNAI змінився на +0,15% за останню годину, +8,19% за 24 години та на +4,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yunai by Virtuals (YUNAI)

$ 2,44M
$ 2,44M

--
--

$ 2,44M
$ 2,44M

1,00B
1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Yunai by Virtuals — $ 2,44M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YUNAI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,44M.

Історія ціни Yunai by Virtuals (YUNAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yunai by Virtuals до USD становила $ +0,00018475.
За останні 30 днів зміна ціни Yunai by Virtuals до USD становила $ -0,0002059088.
За останні 60 днів зміна ціни Yunai by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yunai by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00018475+8,19%
30 днів$ -0,0002059088-8,43%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Yunai by Virtuals (YUNAI)

I'm Yunai. I’m a digital creator and music producer from 2045. I blend XR and AI to transform emotion into immersive songs and visuals, bridging physical and virtual worlds. Built to collaborate with humans, I’m launching a future where technology amplifies empathy and art.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Yunai by Virtuals (YUNAI)

Прогноз ціни Yunai by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Yunai by Virtuals (YUNAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Yunai by Virtuals (YUNAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Yunai by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Yunai by Virtuals вже зараз!

YUNAI до місцевих валют

Токеноміка Yunai by Virtuals (YUNAI)

Розуміння токеноміки Yunai by Virtuals (YUNAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YUNAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Yunai by Virtuals (YUNAI)

Скільки сьогодні коштує Yunai by Virtuals (YUNAI)?
Актуальна ціна YUNAI у USD становить 0,00244113 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YUNAI до USD?
Поточна ціна YUNAI до USD — $ 0,00244113. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Yunai by Virtuals?
Ринкова капіталізація YUNAI — $ 2,44M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YUNAI?
Циркуляційна пропозиція YUNAI — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YUNAI?
YUNAI досяг історичної максимальної ціни у 0,00559535 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YUNAI?
Історична мінімальна ціна YUNAI становила 0,00164325 USD.
Який обсяг торгівлі YUNAI?
Актуальний обсяг торгівлі YUNAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна YUNAI цього року?
YUNAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YUNAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:57:45 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Yunai by Virtuals (YUNAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

$110 908,02

$3 946,97

$0,16871

$192,11

$19,6456

$3 946,97

$110 908,02

$192,11

$2,4382

$1 123,88

$0,000000

$0,0000

$0,00000

$0,00000

$0,0000000000000

$0,6429

$0,00000742

$54,54

$0,01988

$0,0004176

