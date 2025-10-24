Інформація щодо ціни Yunai by Virtuals (YUNAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00219715 $ 0,00219715 $ 0,00219715 Мін. за 24 год $ 0,00249146 $ 0,00249146 $ 0,00249146 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00219715$ 0,00219715 $ 0,00219715 Макс. за 24 год $ 0,00249146$ 0,00249146 $ 0,00249146 Рекордний максимум $ 0,00559535$ 0,00559535 $ 0,00559535 Найнижча ціна $ 0,00164325$ 0,00164325 $ 0,00164325 Зміна ціни (за 1 год) +0,15% Зміна ціни (1 дн.) +8,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,70%

Актуальна ціна Yunai by Virtuals (YUNAI) становить $0,00244113. За останні 24 години YUNAI торгувався між мінімумом у $ 0,00219715 і максимумом у $ 0,00249146, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YUNAI становить $ 0,00559535, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00164325.

Що стосується короткострокових результатів, то YUNAI змінився на +0,15% за останню годину, +8,19% за 24 години та на +4,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yunai by Virtuals (YUNAI)

Ринкова капіталізація $ 2,44M$ 2,44M $ 2,44M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,44M$ 2,44M $ 2,44M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Yunai by Virtuals — $ 2,44M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YUNAI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,44M.