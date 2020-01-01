Токеноміка Yuna Bite (YUNA) Дізнайтеся ключову інформацію про Yuna Bite (YUNA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Yuna Bite (YUNA) YunaBite is an AI-powered nutrition intelligence platform that lets users scan any food or drink using their smartphone camera and instantly receive a detailed nutritional breakdown — including carbs, protein, sugar, fiber, vitamins, and more. Unlike traditional apps that rely on manual input and static databases, YunaBite uses computer vision and large language models (LLMs) to deliver real-time, visual, and culturally inclusive nutrition analysis. The platform is designed for everyday users, clinics, food-tech companies, and health-conscious communities — with a built-in crypto economy ($YUNA) that powers access, rewards users, and redistributes revenue back to token holders. In short: YunaBite turns food into data — instantly, intelligently, and rewardingly. Офіційний вебсайт: https://www.yunabite.com/ Whitepaper: https://www.yunabite.com/documentation Купити YUNA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Yuna Bite (YUNA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yuna Bite (YUNA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 106,17K $ 106,17K $ 106,17K Загальна пропозиція: $ 999,57M $ 999,57M $ 999,57M Циркуляційна пропозиція: $ 999,57M $ 999,57M $ 999,57M FDV (повністю розведена вартість): $ 106,17K $ 106,17K $ 106,17K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00010541 $ 0,00010541 $ 0,00010541 Дізнайтеся більше про ціну Yuna Bite (YUNA)

Токеноміка Yuna Bite (YUNA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Yuna Bite (YUNA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів YUNA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів YUNA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку YUNA, досліджуйте ціну токена YUNA в реальному часі!

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